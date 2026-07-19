Росія за добу понад 60 разів обстріляла Сумщину, є жертва та поранені

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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 15 громадах Сумської області. Внаслідок атак загинув 33-річний чоловік, ще четверо мирних жителів зазнали поранень.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Смертельний удар стався у Середино-Будській громаді, де внаслідок вибуху ворожого безпілотника загинув 33-річний чоловік. Також до медиків звернулася 53-річна жінка, яка отримала поранення під час атаки 17 липня.

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У Шосткинській громаді через влучання безпілотника поранення дістав 63-річний чоловік, а 34-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Глухівській громаді внаслідок удару дрона поранено 24-річного місцевого жителя. У Садівській громаді через атаку БпЛА травмувалася 58-річна жінка.

Найінтенсивніші обстріли були зафіксовані у Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано житлові будинки, автомобілі, медичні заклади, адміністративні будівлі, навчальний заклад, бібліотеку, об'єкти цивільної інфраструктури та господарські споруди в Сумській, Есманьській, Глухівській, Ямпільській, Миколаївській селищній, Білопільській, Великописарівській, Середино-Будській, Шосткинській, Новослобідській, Зноб-Новгородській, Недригайлівській, Березівській та Садівській громадах.

За минулу добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 58 хвилин.