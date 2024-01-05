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"Київпастранс" каже, що скляні зупинки замовили не для перечікування тривог

"Київпастранс" закликав киян не перечікувати повітряні тривоги на зупинках, а перебувати в укритті.

"Київпастранс" каже, що скляні зупинки замовили не для перечікування тривог
Фото: Вечірній Київ

Комунальне підприємство "Київпастранс" прокоментувало замовлення нових скляних зупинок для громадського транспорту. КП стверджує, що зупинки не купили, а "зарезервували".

Підприємство стверджує, що це зробили, щоб "люди не стояли на вітрі чи не мокли під дощем. Або якщо зупинку пошкодять, що ставалося не одноразово". 

На випадок пошкодження зупинки укладається страхувальник договір.

"Якщо щось стається, то лише тоді Київпастранс купує зупинку. Щоб люди не чекали її виготовлення. Якщо ж нічого не стається – зупинка не купується", – заявили в КП.

Окремо "Київпастранс" закликав киян не перечікувати повітряні тривоги на зупинках, а перебувати в укритті.

  • Днями стало відомо, що "Київпастранс" оголосив тендер на 30 нових скляних зупинок транспорту. Інформація викликала обурення в суспільстві через сумнівну доцільність облаштування скляних зупинок під час повномасштабної війни й систематично ударів ворога по місту.
  • Підприємство сказало, що страхувальник договір на оновлення зупинок оновлюють кожні пів року. "Київпастранс" заявив, що скло є базовим матеріалом для всіх нових зупинок Києва, бо прозорий матеріал покращує огляд для пасажирів. Водночас, як стверджує КП, уламки цих панелей не розбиваються на гострі шматки, а нібито руйнуються на малотравматичні елементи.
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