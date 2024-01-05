"Київпастранс" каже, що скляні зупинки замовили не для перечікування тривог

"Київпастранс" закликав киян не перечікувати повітряні тривоги на зупинках, а перебувати в укритті.

Комунальне підприємство "Київпастранс" прокоментувало замовлення нових скляних зупинок для громадського транспорту. КП стверджує, що зупинки не купили, а "зарезервували".

Підприємство стверджує, що це зробили, щоб "люди не стояли на вітрі чи не мокли під дощем. Або якщо зупинку пошкодять, що ставалося не одноразово".

На випадок пошкодження зупинки укладається страхувальник договір.

"Якщо щось стається, то лише тоді Київпастранс купує зупинку. Щоб люди не чекали її виготовлення. Якщо ж нічого не стається – зупинка не купується", – заявили в КП.

Окремо "Київпастранс" закликав киян не перечікувати повітряні тривоги на зупинках, а перебувати в укритті.