На Миколаївщині виявили морську міну

Морську міну виявили українські військові на Миколаївщині 5 січня.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
Спеціальний підрозділ ВМС знищив небезпечну знахідку шляхом контрольованого підриву.
Військові укотре нагадали, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони, зоною небезпеки.
"Не ігноруйте обмеження воєнного сану, бережіть себе, тримайтесь подалі від небезпечних зон та об’єктів, а у разі їх виявлення – інформуйте компетентні органи, не наражайте себе та оточуючих на небезпеку", - наголосили у ВМС.