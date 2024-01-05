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На Миколаївщині виявили морську міну

Її контрольовано підірвали.

На Миколаївщині виявили морську міну
Фото: ВМС ЗСУ

Морську міну виявили українські військові на Миколаївщині 5 січня.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Спеціальний підрозділ ВМС знищив небезпечну знахідку шляхом контрольованого підриву.

Військові укотре нагадали, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони, зоною небезпеки. 

"Не ігноруйте обмеження воєнного сану, бережіть себе, тримайтесь подалі від небезпечних зон та об’єктів, а у разі їх виявлення – інформуйте компетентні органи, не наражайте себе та оточуючих на небезпеку", - наголосили у ВМС.

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