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Росіяни завдали ракетного удару по селі Інгулець на Херсонщині, є жертва

Ще одна людина поранена.

Росіяни завдали ракетного удару по селі Інгулець на Херсонщині, є жертва
Фото: EPA/UPG

5 січня російські окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Також отримав травми 60-річний житель. 

"Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - додав Прокудін.

  • Нині російські війська обстріляли Херсон. Під обстріл потрапили житловий будинок і склад гуманітарної допомоги.
  • Уночі рашисти вдарили безпілотниками по модульному містечку в Херсонській області. Одного чоловіка вдалося госпіталізувати, ще одному надали допомогу на місці. Решту врятувало укриття. 
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