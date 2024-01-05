Росіяни завдали ракетного удару по селі Інгулець на Херсонщині, є жертва

Ще одна людина поранена.

5 січня російські окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Також отримав травми 60-річний житель.

"Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - додав Прокудін.