Росіяни завдали ракетного удару по селі Інгулець на Херсонщині, є жертва

5 січня російські окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець на Херсонщині.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Також отримав травми 60-річний житель.
"Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - додав Прокудін.
- Нині російські війська обстріляли Херсон. Під обстріл потрапили житловий будинок і склад гуманітарної допомоги.
- Уночі рашисти вдарили безпілотниками по модульному містечку в Херсонській області. Одного чоловіка вдалося госпіталізувати, ще одному надали допомогу на місці. Решту врятувало укриття.