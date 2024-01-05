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Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася напряму з представником російської фірми, – джерела

Співрозмовники редакції серед правоохоронців навели дані, що, за їхніми словами, підтверджують роботу компанії на окупантів. 

За даними джерел LB.ua серед правоохоронців, продукцію підозрюваного в роботі на ворога підприємства "Київгума" возили окупантам на передову.

Джерела стверджують, що є достатньо доказів роботи фірми на Росію вже після початку повномасштабної війни. Це і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів. 

"Багато цікавої інформації знайшли і в комп’ютері гендиректора «Київгуми» Андрія Острогруда", – стверджують співрозмовники редакції.

Вони додали, що компанія запевняла в постачанні продукції лише естонській компанії, але вона виявилася "прокладкою". За даними джерел, директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак напряму спілкувалася із представником російської ООО "МКТ". Так само вона писала й естонським менеджерам – мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця, якому суд сьогодні обрав запобіжний захід – тримання під вартою. 

Фото: Надано джерелами
Фото: Надано джерелами
Фото: Надано джерелами
Фото: Надано джерелами
Фото: Надано джерелами
Фото: Надано джерелами

Окупанти в соцмережах постили фото джгутів українського виробництва – з датою виробництва в коробці "Київгуми".

Фото: Надано джерелами

Наші джерела в правоохоронних органах заявляють – "будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, «помсту» за невідомо що та спробу «зупинити чесний бізнес» перекриваються чіткими фактами. Доказова база по даній справі є вичерпною і суттєвою". 

  • Учора СБУ повідомила, що викрила українське підприємство на постачанні окупантам. За матеріалами справи, протягом 2022-2023 представники фірми переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.
  • У "Київгумі" натомість заявили про тиск. Гендиректор Андрій Острогруд сказав, що судові ухвали на обшуки датовані ще 22 грудня, але слідчі дії почалися 4 січня. Обшуки, за його словами, паралізували роботу компанії. Острогруд сказав, що постачання росіянам припинили в лютому 2022, і що іноземним фірмам, яким вони постачали свою продукцію, вони здійснювали ці постачання десяток років.
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