Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдав 6 ударів авіабомбами по території Сумської громади, є загиблі та поранені

Станом на зараз: 3 людини загинули та 7 отримали поранення.

Ворог завдав 6 ударів авіабомбами по території Сумської громади, є загиблі та поранені
Фото: З відкритих джерел

Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. 

Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури.

На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро поранені. Інформація уточнюється.

Як зазначив Григоров, в епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies