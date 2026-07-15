Ворог завдав 6 ударів авіабомбами по території Сумської громади, є загиблі та поранені

Станом на зараз: 3 людини загинули та 7 отримали поранення.

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Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури.

На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро поранені. Інформація уточнюється.

Як зазначив Григоров, в епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню.