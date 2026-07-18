На Одещині російський дрон впав на відкритій місцевості, є постраждалий

Отримав поранення водій вантажівки, що опинилася поруч БпЛА.

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Під час російського обстрілу Одещини один дрон впав на відкритій місцевості.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в результаті постраждав водій вантажівки, що опинилася поруч.

«У чоловіка осколкові поранення. Медики надають всю необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків», - додав очільник області.