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На Одещині російський дрон впав на відкритій місцевості, є постраждалий

Отримав поранення водій вантажівки, що опинилася поруч БпЛА.

На Одещині російський дрон впав на відкритій місцевості, є постраждалий
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Під час російського обстрілу Одещини один дрон впав на відкритій місцевості.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в результаті постраждав водій вантажівки, що опинилася поруч. 

«У чоловіка осколкові поранення. Медики надають всю необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків», - додав очільник області.

  • 18 липня російська армія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. Загинула людина, є поранені. Під час ліквідації наслідків ворог атакував повторно.
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