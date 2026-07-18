На Одещині російський дрон впав на відкритій місцевості, є постраждалий

Під час російського обстрілу Одещини один дрон впав на відкритій місцевості.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, в результаті постраждав водій вантажівки, що опинилася поруч.
«У чоловіка осколкові поранення. Медики надають всю необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків», - додав очільник області.
- 18 липня російська армія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. Загинула людина, є поранені. Під час ліквідації наслідків ворог атакував повторно.