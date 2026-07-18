Ворог завдав авіаударів по Запоріжжю: 5 людини травмовані (оновлено)

Ворог завдав авіаударів по місту Запоріжжя, повідомляє ДСНС.

ОНОВЛЕНО. Як уточнив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, 5 людей, в тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.

“Ввечері, 18 липня, війська РФ здійснили авіаудари по обласному центру. Кількість постраждалих уточнюється”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники зазначили, що в результаті удару зруйнований приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.

На місці події працюють усі екстрені служби міста.