Головне за ніч та ранок неділі, 19 липня: балістична атака на Київ та Київщину, удар по Харкову, майже 250 боєзіткнень

Нічна повітряна атака , 249 бойових зіткнень, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, атака на пасажирський поїзд в Запоріжжі.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уночі 19 липня Росія знову атакувала Київ ракетами. За оновленою інформацією ДСНС України, станом на ранок було відомо про одного загиблого і 15 поранених. Атака тривала близько двох годин.

О 10 годині ДСНС повідомили про завершення гасіння пожеж за всіма локаціями. Боротьба з вогнем з ночі тривала у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі нежитлових будівель та на відкритій території, а також у Солом'янському районі на місці пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

Рятувальники проводитимуть розбір конструкцій на місцях ураження нежитлових будівель у Шевченківському і Солом'янському районах.

Реклама

«У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу загинула 89-річна жінка. Ще тринадцять громадян у Шевченківському, Деснянському та Соломʼянському районах – зазнали тілесних ушкоджень», – повідомили в поліції.

Ворог запустив одразу десятки швидкісних цілей.

Дуже сильно пошкоджена станція метро «Лук'янівська», яка часто страждала від попередніх атак.

Більше інформації – в новині.

Російська армія знову атакувала передмістя Харкова, повідомив очільник Харківської ОВА Олен Сигнєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 16 осіб постраждали.

Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Наразі до лікарень доставлені 9 постраждалих, троє перебувають у важкому стані.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 249 боєзіткнень.

Армія РФ продовжує тиск на Покровському (33 штурмові дії агресора) та Костянтинівському (25 атак) напрямках фронту.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1520 окупантів, 5 ворожих танків, понад 90 артилерійських систем та 3 засоби ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали 1 428 930 одиниць.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області. Поранень зазнала провідниця поїзда.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Завдяки своєчасним діям моніторингової групи Укрзалізниці пасажирів і працівників вчасно евакуювали. Обійшлося без загиблих.

Реклама

Учора, 18 липня, росіяни також атакували локомотив та пасажирські вагони у Запорізькій області. Люди не постраждали.

"У ніч на 19 липня (з 18:00 18 липня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ", – ідеться у повідомленні Повітряних Сил.

https://lb.ua/society/2026/07/19/752944_rf_unochi_vipustila_ukrayini_41.html

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – Курська обл., рф);

25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська, Курська обл., - рф);

3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків – ТОТ АР Крим);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря);

125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу “Бандероль” (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей – 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

108 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 18 локаціях.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!