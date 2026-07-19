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"Мадяр": Росія за два тижні втратила 75% спроможності Керченської поромної переправи

Втрата можливостей переправи ускладнює військову логістику РФ між Краснодарським краєм і Кримом.

"Мадяр": Росія за два тижні втратила 75% спроможності Керченської поромної переправи
Уражена Керченська поромна переправа
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що внаслідок спільної операції СБС та СБУ Росія втратила близько 75% спроможності Керченської поромної переправи, яка забезпечує військову логістику між РФ та тимчасово окупованим Кримом.

Про це Роберт Бровді повідомив у своїх соцмережах.

За його словами, до початку операції "МоЛоЧКа" переправу обслуговували чотири пароми – "Лаврентій", "Панагія", "Ейськ" та "Марія", а також резервне судно SKS-One.

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Як стверджує командувач СБС, станом на 19 липня два пароми та одне судно повністю виведені з ладу і не підлягають відновленню, ще два пароми втратили можливість самостійно пересуватися та використовуються лише як баржі, що значно знижує їхню ефективність.

"Мінус 75% спроможності Керченської паромної переправи протягом двох тижнів операції СБС "МоЛоЧКа". Залишилося 25%", – заявив Бровді.

У результаті уражень Сил безпілотних систем:

  • паром "Ейськ" після уражень відбуксирували до Керчі, відновлювати його не планують;
  • судно SKS-One знищене та не підлягає ремонту;
  • паром "Марія" також багаторазово уражений і більше не повернеться на лінію;
  • "Лаврентій" і "Панагія" втратили самостійний хід та працюють лише у зв'язці з буксирами.

До початку операції чотири пароми могли перевозити 180–250 одиниць транспорту на добу, а близько 80% перевезень використовувалися для забезпечення потреб російської армії.

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Значне скорочення можливостей переправи ускладнює військову логістику РФ між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом.

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