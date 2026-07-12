Російські війська тривалий час використовували цей об'єкт як логістичний хаб для накопичення та постачання пального.

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Оператори безпілотних систем 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" завдали удару по прихованій російській паливно-логістичній базі в тимчасово окупованій Новоамвросіївці Донецької області.

Про це повідомила пресслужба корпусу.

Перед атакою українські військові провели детальну повітряну розвідку, після чого завдали серії точних ударів ударними дронами Hornet.

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За інформацією підрозділу, російські війська тривалий час використовували цей об'єкт як логістичний хаб для накопичення та постачання пального, необхідного для забезпечення окупаційних сил.

У результаті удару було пошкоджено резервуари з паливом та інфраструктуру бази. Крім того, дрони вивели з ладу залізничну колію, якою російські війська здійснювали постачання матеріально-технічних ресурсів.

У пресслужбі "Азову" зазначили, що ураження цього об'єкта суттєво ускладнило логістичне забезпечення окупаційних військ.

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За оцінкою українських військових, російське командування буде змушене відмовитися від використання цієї бази та перенести частину системи постачання на територію Росії.