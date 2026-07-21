Вчора та сьогодні вночі оборонці уразили низку цілей росіян

Уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С», склади, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.

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Вчора, 20 липня та у ніч на 21 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих воєнних цілей противника.

Як розповіли у Генштабі, уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С» у районі Хорлів Херсонської області.

Ця станція призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних (морських) цілей, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони та ВМФ Росії.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Давидовському Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області РФ

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області.

У Генштабі нагадують, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ.