На фронті відбулося 63 боєзіткнення: ворог активний на трьох напрямках

Від початку доби агресор 63 рази атакував позиції Сил оборони.
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Яструбщина, Кореньок, Потапівка, Бачівськ, Гірки, Суходіл, Товстодубове, Журавка; на Чернігівщині – Бучки та Сеньківка. Від ворожих авіаударів постраждали райони населених пунктів Тополя та Волфине.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває два боєзіткнення з противником, ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 23 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники один раз намагалися прорвати оборону у напрямку Гоптівки.
На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Шийківки, Лиману, Ставок й Озерного. Чотири атаки досі тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районах населених пунктів Міньківка та Маркове.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 16 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Довга Балка, Новопавлівка й Кучерів Яр. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районі Удачного та у бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.
На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік Воздвижівки, Косівцевого та Верхньої Терси.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.