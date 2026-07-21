На фронті відбулося 63 боєзіткнення: ворог активний на трьох напрямках

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Від початку доби агресор 63 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Яструбщина, Кореньок, Потапівка, Бачівськ, Гірки, Суходіл, Товстодубове, Журавка; на Чернігівщині – Бучки та Сеньківка. Від ворожих авіаударів постраждали райони населених пунктів Тополя та Волфине.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває два боєзіткнення з противником, ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 23 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники один раз намагалися прорвати оборону у напрямку Гоптівки.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Шийківки, Лиману, Ставок й Озерного. Чотири атаки досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районах населених пунктів Міньківка та Маркове.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 16 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Довга Балка, Новопавлівка й Кучерів Яр. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районі Удачного та у бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік Воздвижівки, Косівцевого та Верхньої Терси.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.