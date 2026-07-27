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Німеччина планує скоротити витрати на боєприпаси у 2027 році, – Bloomberg

Зміни можуть посилити тиск на німецький концерн Rheinmetall.

Німеччина планує скоротити витрати на боєприпаси у 2027 році, – Bloomberg
Виробництво 155-мм танкових боєприпасів
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини планує скоротити фінансування закупівлі боєприпасів у 2027 році, попри загальне збільшення оборонних витрат. Такі зміни можуть посилити тиск на найбільшого європейського виробника артилерійських боєприпасів Rheinmetall, акції якого вже втратили понад 30% від початку року. 

Про це пише Bloomberg.

Згідно з проєктом федерального бюджету, у 2027 році на закупівлю боєприпасів планують спрямувати близько 9,6 млрд євро, тоді як у 2026 році на ці потреби передбачено 11 млрд євро.

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Із цієї суми 7,7 млрд євро буде профінансовано з основного державного бюджету, ще 1,9 млрд євро – зі спеціального оборонного фонду. Водночас витрати залишаться значно вищими, ніж у 2025 році, коли на закупівлю боєприпасів було виділено менш як 4 млрд євро.

На тлі цих планів інвестори дедалі частіше ставлять під сумнів перспективи компаній, які спеціалізуються на виробництві традиційного озброєння. 

За даними Bloomberg, ринкова вартість Rheinmetall нині становить близько 49 млрд євро, однак компанія дедалі більше поступається виробникам безпілотних систем, попит на які суттєво зріс після війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході.

Аналітики Mediobanca вважають, що бюджетні зміни можуть свідчити про перегляд пріоритетів оборонної політики Німеччини – від закупівлі танків і боєприпасів до активнішого розвитку безпілотних технологій.

Додатковим фактором тиску на Rheinmetall стало скасування у червні контракту на будівництво фрегатів F126. Після цього акції компанії за один день втратили 19% вартості. Крім того, минулого тижня Китай запровадив експортні обмеження щодо 14 європейських компаній, серед яких і Rheinmetall, у відповідь на санкції ЄС.

У Rheinmetall повідомили, що оцінять вплив скасування контракту на свої фінансові прогнози під час публікації квартальної звітності, запланованої на 6 серпня.

Попри поточні ризики, більшість аналітиків зберігають позитивні оцінки щодо компанії. За даними Bloomberg, Rheinmetall має 23 рекомендації "купувати", чотири – "тримати" і жодної рекомендації "продавати".

У Міністерстві оборони Німеччини відмовилися від коментарів щодо окремих статей проєкту бюджету, наголосивши лише, що закупівля боєприпасів "була і залишиться пріоритетом".

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