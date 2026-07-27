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Чорногорія вводить візи для росіян і білорусів

Візовий режим для громадян Росії та Білорусі діятиме з 1 листопада.

Чорногорія вводить візи для росіян і білорусів

Чорногорія з 1 листопада запровадить візовий режим для громадян Росії, Білорусі, Китаю, Саудівської Аравії та Туреччини. Відповідне рішення уряд країни ухвалив у межах гармонізації своєї візової політики з правилами ЄС.

Як повідомили в уряді Чорногорії, 23 липня було затверджено зміни до постанови про візовий режим. 

Цей крок дозволив країні повністю привести свою візову політику у відповідність до вимог ЄС, що є однією з умов переговорного процесу щодо вступу до Євросоюзу.

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Уряд Чорногорії додають, що виконання цього зобов'язання також відкриває шлях до отримання близько 4 млн євро фінансування в межах Плану зростання ЄС для Західних Балкан.

Водночас МЗС Чорногорії запевнило, що працює над тим, аби нові правила не створили надмірних труднощів для заявників. Для цього країна розширює мережу центрів прийому візових заяв у співпраці з міжнародною компанією VFS Global.

Вже найближчим часом подати документи на чорногорську візу можна буде через візові центри VFS у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, росії, Індії, Бангладеш, Киргизстані та Азербайджані. Надалі мережу планують розширити ще на низку країн, зокрема Китай, Саудівську Аравію, Білорусь, Казахстан, Пакистан, Вірменію, Узбекистан, Непал і Філіппіни.

Крім того, Чорногорія створює нову сучасну Візову інформаційну систему, сумісну з інформаційними системами Європейського Союзу та стандартами безпеки Шенгенської зони. У перспективі це дозволить запровадити електронні візи (e-Visa), що дасть змогу подавати документи онлайн.

Уряд Чорногорії наголошує, що гармонізація візової політики з ЄС є важливим кроком на шляху до членства в Євросоюзі та водночас сприятиме посиленню національної безпеки, цифровізації державних послуг і розвитку країни як туристичного та інвестиційного напрямку.

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