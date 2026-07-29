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Румунія зупинила атомний реактор через низький рівень води у Дунаї

Посуха могла призвести до виходу з ладу обладнання, ремонт якого міг тривати місяцями.

Румунія зупинила атомний реактор через низький рівень води у Дунаї
АЕС в румунському місті Чернаводе
Фото: Digi24

Атомна електростанція у румунському місті Чернаводе була змушена призупинити роботу одного з реакторів через падіння рівня води у Дунаї, спричинене посухою.

Як пише Digi24, перший реактор АЕС зазнав контрольованої зупинки зранку у вівторок. Це було зроблено для того, щоб в умовах недостатньої швидкості потоку Дунаю не вийшли з ладу три охолоджувальні насоси. За найгіршого сценарію енергоблоку міг би знадобитися тривалий ремонт - від кількох місяців до року.

Атомна енергетична компанія Румунії стверджує, що рішення про відключення реактора було ухвалено на основі прогнозів, наданих Національним інститутом водного господарства. Якщо попередження про подальше зниження рівня води справдиться, може бути зупинений і другий енергоблок. 

Посушлива погода призвела до того, що Дунай на території Румунії змілів до найнижчого рівня за останні 30 років. 

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