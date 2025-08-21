«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаПолітика

В Раді зареєстрували постанову про зміну адмінустрою Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей

В комітеті ВРУ з держвлади нагадують про закон щодо порядку адміністративно-територіального устрою, який регуляє відповідні процедури. Та він не містить жодних норм, які б дозволяли змінювати межі областей.

В Раді зареєстрували постанову про зміну адмінустрою Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей
Анна Скороход
Фото: https://www.facebook.com/anya.skorohod

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей.

Авторка проєкту про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей - колишня членкиня «Слуги народу» Анна Скороход, наразі депутатка групи «За майбутнє». 

Депутатка пропонує «для недопущення гуманітарної катастрофи

на територіях, які підконтрольні українській владі, змінити

адміністративно-територіальний устрій окремих територій Донецької і Луганської області». 

Проєктом постанови Верховної Ради України пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського

і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області.

Сама Скороход прокоментувала цю ініціативу на сторінці у соцмережі. За її словами, мета постанови — фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, щоб заощадити кошти з держбюджету на їхнє утримання. 

Водночас нардеп Віталій Безгін («Слуга народу») з комітету ВРУ держвлади у коментарі LB.ua наголосив:

«Як на мене, сама реєстрація такої постанови - це шкідливе хайпожерство і бажання отримати цитованість», - сказав нардеп. 

За його словами, його підкомітет - «це перша зупинка, яку має здолати ця постанова в парламенті». 

«То можу сказати, що вона її не здолає. Чому? У нас є спеціальний профільний Закон «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою». Саме цей закон регуляє відповідні процедури. Так ось, даний закон не містить жодних норм, які б дозволяли змінювати межі областей. На цьому крапка. Без змін до закону і опису законом відповідної процедури - все інше від лукавого», - зазначив нардеп.
