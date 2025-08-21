Начальники генеральних штабів низки країн розробили військові варіанти для встановлення міцного миру в Європі

Планування та комунікація продовжуватимуться в міру розвитку переговорів.

Офіс голови Об'єднаного комітету начальників штабів повідомив про результати зустрічі начальників генеральних штабів низки країн у Вашингтоні.

“Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти для підтримки переговорів щодо встановлення міцного миру в Європі. Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в рамках поточних дипломатичних зусиль”, - йдеться у повідомленні.

На зустрічі були присутні начальники генеральних штабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, України, США та Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі.

Зазначається, що планування та комунікація продовжуватимуться в міру розвитку переговорів.