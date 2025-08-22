На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Волонтери до Дня Незалежності відкривають великий збір на антидронові сіткомети Реклама

Це дієві засоби захисту бійців від російських дронів

Волонтери до Дня Незалежності відкривають великий збір на антидронові сіткомети

Волонтерський штаб «Українська команда» напередодні Дня Незалежності відкрив великий збір на сіткомети. Це дієві засоби захисту наших бійців від російських дронів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Сьогодні на фронті головна небезпека — російські дрони. Багато з них літають на оптоволокні. Їх не глушить РЕБ. Але українські інженери створили СІТКОМЕТ, який навіть від таких дронів рятує. Українська команда запускає великий збір до Дня Незалежності на СІТКОМЕТИ!» - повідомляє «Українська команда».

Волонтери пропонують українцям долучатися до збору, щоб допомогти бійцям на передовій.

«Зроби найкращий подарунок до Дня Незалежності — врятуй життя захиснику! Наші воїни боронять твою свободу. Захисти їхнє життя! Донать на СІТКОМЕТ прямо зараз», - закликають в «Українській команді».

Долучитися:

ПриватБанк

Монобанк

UA Pay

Повні реквізити
