Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаПолітика

Єрмак пропонує, аби левову частину працівників ОП складали військові з бойовим досвідом

Йдеться про працівників всіх та департаментів. Ідею реформи підтримав президент Володимир Зеленський.

Єрмак пропонує, аби левову частину працівників ОП складали військові з бойовим досвідом
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував реформу, відповідно до якої суттєву частину працівників ОП мають скласти військовослужбовці з бойовим досвідом або ветерани повномасштабної війни. 

Про це Єрмак написав у своєму телеграм-каналі.

“Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку”, ‒ зазначив Єрмак.

Ідею реформи підтримав президент Володимир Зеленський.

“Це справедливо. Бо саме ці люди ‒ мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату”, ‒ заявив очільник ОПУ.

Єрмак навів приклад його заступника, полковника Павла Паліси, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою “Холодний Яр”.

“На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому”, ‒ підкреслив він.

Єрмак підкреслив, що це приклад не тільки для держави. Ветеранів у команди мають брати бізнес, ІТ, та культура, що “робить систему сильнішою й справедливішою”. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies