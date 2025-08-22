Єрмак пропонує, аби левову частину працівників ОП складали військові з бойовим досвідом

Йдеться про працівників всіх та департаментів. Ідею реформи підтримав президент Володимир Зеленський.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував реформу, відповідно до якої суттєву частину працівників ОП мають скласти військовослужбовці з бойовим досвідом або ветерани повномасштабної війни.

Про це Єрмак написав у своєму телеграм-каналі.

“Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку”, ‒ зазначив Єрмак.

Ідею реформи підтримав президент Володимир Зеленський.

“Це справедливо. Бо саме ці люди ‒ мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату”, ‒ заявив очільник ОПУ.

Єрмак навів приклад його заступника, полковника Павла Паліси, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою “Холодний Яр”.

“На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому”, ‒ підкреслив він.

Єрмак підкреслив, що це приклад не тільки для держави. Ветеранів у команди мають брати бізнес, ІТ, та культура, що “робить систему сильнішою й справедливішою”.