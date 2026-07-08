Росіяни вбили та поранили 15 цивільних мешканців Херсонщини

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Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині відомо про трьох загиблих та 12 поранених цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж дня, 8 липня, російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу.

Станом на 17:30 відомо про 3 загиблих, ще 12 – дістали травм.

У Херсоні через атаки дронів загинули два чоловіка 72-х та 53-х років та 72-річна жінка.

Також від російських БпЛА в обласному центрі постраждали ще 12 містян – ворог спрямував дрони у транспорт, на перехрестя вулиць, у будівлі.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, маршрутний та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.