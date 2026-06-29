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На Полтавщині через атаку РФ без світла залишилася частина мешканців

Дрони ворога атакували підприємство та АЗС у області.

На Полтавщині через атаку РФ без світла залишилася частина мешканців
Фото: ДТЕК Київські електромережі

У ніч на 29 червня та зранку російська армія атакувала Полтавську область. Постраждала людина. Частина мешканців залишилися без світла.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Вночі ворожий БпЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі: одна людина травмована, їй надають допомогу. 

Зранку ворожий БпЛА впав на території одного з підприємств у Миргородському районі. Обійшлося без постраждалих, але через ворожу атаку зафіксовано часткове знеструмлення для споживачів у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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