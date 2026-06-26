​Понад 1300 окупантів втратила вчора російська армія

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби Росія втратила 1310 окупантів, 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 системи ППО та один НРК.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 398 370 осіб.

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