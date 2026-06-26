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​Понад 1300 окупантів втратила вчора російська армія

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 398 370 осіб. 

​Понад 1300 окупантів втратила вчора російська армія
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби Росія втратила 1310 окупантів, 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 системи ППО та один НРК.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб 
  • танків – 12 059 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.
  • артилерійських систем – 44 799 (+68) од.
  • РСЗВ – 1 896 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 447 (+4) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.
  • крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 112 146 (+439) од.
  • спеціальна техніка  – 4 348 (+9) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються. 

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