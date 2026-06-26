​Понад 1300 окупантів втратила вчора російська армія

Упродовж минулої доби Росія втратила 1310 окупантів, 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 системи ППО та один НРК.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб
- танків – 12 059 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.
- артилерійських систем – 44 799 (+68) од.
- РСЗВ – 1 896 (+3) од.
- засоби ППО – 1 447 (+4) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 112 146 (+439) од.
- спеціальна техніка – 4 348 (+9) од.
Дані уточнюються.