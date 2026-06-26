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По Запорізькій області росіяни били понад 880 разів і вбили чоловіка

Ще десять людей поранені. 

По Запорізькій області росіяни били понад 880 разів і вбили чоловіка
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області унаслідок російських атак одна людина загинула, і ще десятеро поранені.  Впродовж доби окупанти завдали 887 ударів по 44 населених пунктах.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, у обласному центрі від удару російського дрона загинув чоловік, там були і поранені. 

Війська РФ здійснили 19 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Зірниці, Новоселівці, Юрківці, Таврійському, Преображенці, Широкому, Зеленому, Воздвижівці, Червоній Криниці, Любицькому, Омельнику, Малій Токмачці та Новосолошиному;

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604 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Комишуваху, Смоляне, Райське, Дніпрові Хвилі, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве та Нове Запоріжжя;

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Цвітковому, Воздвижівці та Чарівному;

259 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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