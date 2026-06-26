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Ворог застосував по Сумщині КАБи, дрони, артилерію та міномети. Постраждали люди

Пошкоджені будинки, авто, АЗС та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

Ворог застосував по Сумщині КАБи, дрони, артилерію та міномети. Постраждали люди
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад Сумської області. Окупанти били по області керованими авіабомбами, ударними БпЛА, FPV-дронами, артилерією та мінометами. Постраждали семеро людей.

Про це повідомили у обласній поліції.

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА постраждали п’ятеро людей: травмовані чоловіки віком 66 та 37 років, 21-річна жінка, постраждали 62-річна жінка та 64-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирні та приватний будинки, автомобілі, автозаправні станції, складські, адміністративні й виробничі приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Наслідки російського обстрілу на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу на Сумщині

У Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмована 45-річна жінка. Пошкоджено автозаправну станцію та три приватні будинки.

У Новослобідській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок травмована 32-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню та господарську споруду.

У Глухівській, Тростянецькій, Степанівській, Бездрицькій, Білопільській, Ворожбянській, Великописарівській, Миколаївській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, складські приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів Росії. 

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