Ворог застосував по Сумщині КАБи, дрони, артилерію та міномети. Постраждали люди

Пошкоджені будинки, авто, АЗС та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

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Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад Сумської області. Окупанти били по області керованими авіабомбами, ударними БпЛА, FPV-дронами, артилерією та мінометами. Постраждали семеро людей.

Про це повідомили у обласній поліції.

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА постраждали п’ятеро людей: травмовані чоловіки віком 66 та 37 років, 21-річна жінка, постраждали 62-річна жінка та 64-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирні та приватний будинки, автомобілі, автозаправні станції, складські, адміністративні й виробничі приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Фото: Нацполіція Наслідки російського обстрілу на Сумщині

У Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмована 45-річна жінка. Пошкоджено автозаправну станцію та три приватні будинки.

У Новослобідській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок травмована 32-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню та господарську споруду.

У Глухівській, Тростянецькій, Степанівській, Бездрицькій, Білопільській, Ворожбянській, Великописарівській, Миколаївській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, складські приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів Росії.