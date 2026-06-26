У Херсонській області через російські удари поранені 14 людей

Упродовж минулої доби російські війська поранили 14 мешканців Херсонщини, зокрема одну дитину. Ворог бив по області дронами та артилерією.
Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Молодіжне, Інженерне, Зимівник, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Посад-Покровське, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Інгулець, Микільське, Іванівка, Понятівка, Тягинка, Берислав, Урожайне, Тараса Шевченка, Костирка, Раківка, Новорайськ, Чарівне, Нововоронцовка, Трифонівка, Качкарівка, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Саблуківка та місто Херсон.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, музей, газопровід, магазини сільськогосптехніку та приватні гаражі й автомобілі.
Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.
«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.