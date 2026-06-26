У Херсонській області через російські удари поранені 14 людей

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російські війська поранили 14 мешканців Херсонщини, зокрема одну дитину. Ворог бив по області дронами та артилерією.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Молодіжне, Інженерне, Зимівник, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Посад-Покровське, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Інгулець, Микільське, Іванівка, Понятівка, Тягинка, Берислав, Урожайне, Тараса Шевченка, Костирка, Раківка, Новорайськ, Чарівне, Нововоронцовка, Трифонівка, Качкарівка, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, музей, газопровід, магазини сільськогосптехніку та приватні гаражі й автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.