Росіяни вдарили по Сумах, є загиблий та поранені

Сьогодні після полудня російська армія завдала сім ударів КАБами по інфраструктурі Сумської громади.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Авіаударів завдано по північно-західній частині Сум.
Один чоловік загинув. Попередньо троє людей зазнали поранень.
Пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвірʼя і попередньо п’ять домогосподарств.
Інформація про потерпілих та інші наслідки уточнюється.
- Раніше стало відомо, що у Битицькому старостаті Сумської громади внаслідок ворожої атаки постраждала 54-річна мешканка обласного центру. Під час збиття безпілотника вона перебувала на вулиці.