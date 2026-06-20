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Росіяни вдарили по Сумах, є загиблий та поранені

Пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвірʼя і будинки.

Росіяни вдарили по Сумах, є загиблий та поранені
Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко
Фото: Сумська МВА

Сьогодні після полудня російська армія завдала сім ударів КАБами по інфраструктурі Сумської громади.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Авіаударів завдано по північно-західній частині Сум. 

Один чоловік загинув. Попередньо троє людей зазнали поранень. 

Пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвірʼя і попередньо п’ять домогосподарств. 

Інформація про потерпілих та інші наслідки уточнюється.

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