Росіяни вдарили по Сумах, є загиблий та поранені

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Сьогодні після полудня російська армія завдала сім ударів КАБами по інфраструктурі Сумської громади.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Авіаударів завдано по північно-західній частині Сум.

Один чоловік загинув. Попередньо троє людей зазнали поранень.

Пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвірʼя і попередньо п’ять домогосподарств.

Інформація про потерпілих та інші наслідки уточнюється.