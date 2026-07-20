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Від 22 липня збільшиться вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express

Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Від 22 липня збільшиться вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Від завтра, 22 липня, у Києві зміниться вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express.

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Вартість разового проїзду в Kyiv City Express буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення", - йдеться в повідомленні.

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В УЗ пояснили, що утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче, а доходів від продажу квитків недостатньо, щоб покривати ці витрати.

"Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас в УЗ зазначили, що на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується вдвічі.

Так, від 22 липня вартість квитка становитиме:

  • 30 грн - у застосунках Укрзалізниці та «Київ Цифровий»;
  • 34,20 грн - при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;
  • 36,70 грн - у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;
  • 37 грн - у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.

Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку УЗ, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

  • 15 липня в Києві набув чинності новий тариф на проїзд у громадському транспорті всіх видів. Вартість проїзду в трамваї, тролейбусі, автобусі й метро зросла з 8 до 30 гривень. Київська міська кільцева електричка від Укрзалізниці і маршрутки приватних перевізників подорожчали ще навесні - там проїзд коштує 20–25 гривень. Тобто комунальний транспорт стане найдорожчим з усіх видів міського громадського. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Усе по 30. Чому дорожчає проїзд у Києві і хто від цього виграє".
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