Від 22 липня збільшиться вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express

Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Від завтра, 22 липня, у Києві зміниться вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express.

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Вартість разового проїзду в Kyiv City Express буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення", - йдеться в повідомленні.

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В УЗ пояснили, що утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче, а доходів від продажу квитків недостатньо, щоб покривати ці витрати.

"Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас в УЗ зазначили, що на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується вдвічі.

Так, від 22 липня вартість квитка становитиме:

30 грн - у застосунках Укрзалізниці та «Київ Цифровий»;

34,20 грн - при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;

36,70 грн - у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

37 грн - у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.

Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку УЗ, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.