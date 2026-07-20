Кількість постраждадих унаслідок обстрілів Херсонщини зросла до 10 (оновлено)

Армія окупантів вчергове обстріляла Херсон, повідомили у МВА.
Близько 09:00 російські окупанти атакували з безпілотника Корабельний район.
Унаслідок удару ворожого дрона загорілось авто та постраждав містянин, який перебував на вулиці.
63-річний чоловік доставлений до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.
Близько 09:30 російські окупанти з БпЛА атакували селище Молодіжне.
Постраждали двоє людей. Чоловіки 51 і 63 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення ніг.
Наразі вони ушпиталені для надання необхідної медичної допомоги.
Медична допомога знадобилась трьом працівникам однієї з херсонських лікарень, яку ворожі війська обстріляли близько 11:40.
49-річна жінка та чоловіки 52 і 71 років дістали контузії, мінно-вибухові травми. Рекомендоване амбулаторне лікування.
Оновлено. Стало відомо ще про чотирьох поранених внаслідок обстрілу медзакладу у Корабельному районі.
Троє з них – працівники лікарні. Жінки 43 і 47 років та 18-річний хлопець дістали контузії, мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Наразі жінки ушпиталені, потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
Ще одна медпрацівниця отримала контузію та мінно-вибухову травму. У момент атаки росіян вона потерпіла перебувала в кабінеті. Жінка лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини і вбила там двох людей. Ще 16 мешканців отримали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, сільгосптехніку, тролейбус та приватні автомобілі.