Фото: facebook.com/pressjfo.news

Американський актор і режисер, володар двох "Оскарів" Шон Пенн під час свого першого візиту в Україну відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомляє пресцентр ООС, у співпраці з українською продюсерською групою Шон Пенн планує зняти документальний фільм про Україну.

"Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один із населених пунктів Приазов'я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Голлівудський режисер поспілкувався з українськими військовослужбовцями.

"Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців - жінки, які не просто служать в лавах Збройних Сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення", - зазначають у пресцентр ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляли, 16 листопада Шон Пенн відвідав Алею Героїв Небесної Сотні в Києві. На прохання гендиректора Національного музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла він тричі вдарив у Дзвін Гідності.

Днем раніше він записав інтерв’ю з засновником мережі ресторанів “Pizza Veterano” Леонідом Остальцевим.

Шон Джастін Пенн - американський актор та кінорежисер. Лауреат премій "Оскар" 2004 року за роль у фільмі "Таємнича річка" та 2009 року за роль у фільмі "Гарві Мілк". Останні двадцять років, крім роботи в кіно, він займається волонтерською діяльністю і знімає документалку в бідних країнах, бере інтерв'ю у знакових людей.

Серед найбільш резонансних - розмова із відомим наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера, більш відомим як Ель Чапо. Цього мексиканця називали найнебезпечнішим злочинцем світу, а журнал Forbes ставив його на двадцять друге місце в рейтингу найвпливовіших. Невдовзі після зустрічі з Шоном Пенном Ель Чапо арештували.