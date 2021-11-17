"Наполегливість" стала словом року за версією Кембриджського словника

Від початку 2021 це слово на сайті словника переглянули понад 243 000 разів.

Кембриджський словник визнав "наполегливість" (perseverance) словом 2021 року.

У блозі словника повідомляється, що цьогоріч людям в усьому світі довелось проявити наполегливість перед обличчям викликів і руйнувань через коронавірус та інші проблеми.

"Наполегливість визначається як "постійні зусилля для досягнення чогось, навіть коли це важко або займає багато часу", – зазначили на сайті Cambridge dictionary.

Це слово протягом 2021 року на сайті словника переглянули понад 243 000 разів, більше 30 000 з яких відбулися у період з 18 по 24 лютого – після того, як марсохід NASA Perseverance Rover приземлився на Марс і передавав звідти зображення на Землю.

"Коли люди читали або чули назву марсохода в новинах, вони зверталися до Кембриджського словника, щоб дізнатися, що воно означає. Це чудовий приклад того, як на мову, яку ми використовуємо, впливають поточні події", – додали в блозі.

Нагадаємо, минулого року Кембриджський словник визнав словом року "карантин" (quarantine).

Оксфордський словник цього року перевагу віддав слову vax – дієслово та іменник одночасно.