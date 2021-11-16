Сейфаддін Гурбанов пішов із життя у Туреччині. Йому було 59 років.

16 листопада на 60-му році раптово пішов із життя харківський скульптор, народний художник України, доцент кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв Сейфаддін Гурбанов.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

"Роботи Сейфаддіна Гурбанова багато в чому визначили нинішній скульптурний вигляд Харкова. "Скрипаль на даху", "Перша вчителька", "Інспектор ДАІ", "Сім чудес Харкова" та багато інших не залишають байдужим нікого: часом вони просто змушують посміхнутися, іноді - задуматися про вічне", - цитує пресслужба слова міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Місцеве видання Newsroom пише, що скульптор помер у Туреччині. Причиною раптової смерті стала коронавірусна недуга.

Фото: wikipedia.org/wiki "Скрипаль на даху" в Харкові

Фото: wikipedia.org Пам’ятник Григорію Сковороді в Любляні

Фото: kyivcity.gov.ua Пам’ятник Муслімові Магомаєву в Києві

Сейфаддін Гурбанов Алі огли народився 19 жовтня 1962 року в Нахічевані Азербайджанської РСР. У 1989 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут.

Почесний громадянин Харківської області, нагороджений почесною відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська слава", міжнародним орденом "Свята Софія", міжнародною нагородою "Сократ" британського університету в Оксфорді.

Автор низки пам'ятників у Харкові (нобелівському лауреатовіу Іллі Мечникову, архітектору Олексію Бекетову, "Скрипаль на даху", "Перша вчителька", "Інспектор ДАІ", "Древо життя"), пам'ятника Мусліму Магомаєву в Києві, Григорію Сковороді в Любляні (Словенія) та ін. Є автором державних та міжнародних нагород: "Золотий ягуар", "Європейська якість", "Вища проба", "Золотий меркурій", "1000-річчя".