Музей театрального, музичного та кіномистецтва України презентував сучасний сайт про життя і творчість Леся Курбаса. Онлайн-платформу створили за підтримки Українського культурного фонду в межах проєкту "Open Kurbas: цифрова колекція".

Cайт openkurbas.org презентує колекцію, яка містить тисячі пам’яток, серед яких оцифровані негативи, ескізи та документи.

Як зазначають творці сайту, вперше на одній онлайн-платформі зібрано таку цілісну колекцію матеріалів про найвідомішого українського режисера минулого століття.

"Музейні предмети тут можна розглядати в будь-який час, обмірковувати їх скільки потрібно, читати анотації та супровідні статті, дивитися відеолекції та відеореконструкції вистав, а також бути на зв’язку з музейними фахівцями й будь про що їх питати. Це майже сторічний досвід, яким музей прагне поділитися", - йдеться в повідомленні.

Як наголосила директорка Музею театрального, музичного та кіномистецтва Ірина Дробот, масштабне оцифрування та діджиталізація колекції музею відкриють культурну спадщину не лише для українців, а й для всього світу, а також створять нові можливості для вивчення театральної історії.

Наразі онлайн-платформа працює у бета-версії українською мовою та доступна для вільного перегляду й досліджень. Найближчим часом сайт буде доступний і англійською мовою.

Творці проєкту продовжують працювати зі спадщиною Леся Курбаса та надалі наповнюють сайт.

Команда проєкту опрацювала 12 тисяч експонатів з колекції й підготувала до публікації близько 6 тисяч експонатів зі збірки музею (документи, світлини, ескізи, афіші, програми, макети, костюми) та книги з бібліотеки Курбаса. Кожен музейний предмет містить інформацію (анотацію) про тип предмета, автора твору, час і місце, коли його створено тощо.

На сайті також доступний пошук експонатів за різними категоріями (театри, фільми, дата, тип матеріалу), пошук за виставами та персоналіями також скоро буде доступний.

Окрім оцифрованих експонатів, на сайті можна переглянути відеолекції, статті та реконструкції вистав, створені музеєм.

Ознайомитися з платформою можна за посиланням https://openkurbas.org.

Лесь Курбас (1887-1937) - український актор, драматург, публіцист, перекладач, режисер і теоретик театру, засновник експериментального театру "Березіль". Народний артист УРСР (1925).

У грудні 1933 року Курбас був заарештований і ув'язнений за звинуваченнями в участі у контрреволюційно-терористичній Українській військовій організації і за намір убити другого секретаря ЦК КП(б)У Павла Постишева. Після тривалих "допитів" Курбас підписав протокол про те, що він є "контрреволюціонером".

Суд у Харкові засудив Курбаса до 5 років ув'язнення. Покарання відбував на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу. В таборі неподалік від робітничого селища Медвежа Гора (нині місто Медвеж'єгорськ, Карелія, РФ) поставив кілька п'єс у театрі для вільнонайманих працівників.

У 1936 року був переведений до Соловецького табору особливого призначення. Там він створив театр і поставив «Аристократів» Миколи Погодіна та «Учня диявола» Бернарда Шоу.

Наприкінці 1936 року був етапований на острів Анзер, де в місцевому театрі поставив «Маленькі трагедії» Олександра Пушкіна.

9 жовтня 1937 року особлива трійка Управління НКВД Ленінградської області РРФСР засудила одним списком до смерті 1825 осіб, які утрималися у Соловецькому таборі, у їх числі Курбаса.

Курбас був розстріляний 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох.