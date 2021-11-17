УКФ оголосив початок набору нових експертів

Експерти, які співпрацювали з фондом раніше, також можуть подаватись на конкурс на загальних умовах.

Український Культурний Фонд оголосив початок конкурсного добору до експертних рад. Документи на конкурс можна подавати до 18:00 17 грудня 2021. Про це повідомив на прес-конференції директор УКФ Владислав Берковський.

Серед вимог до кандидатів — вища освіта, професійний досвід у відповідній сфері не менше 5 років (раніше вимагали лише 3 роки), досвід управління проєктами (зокрема бюджетування) або досвід оцінки проєктів не менше 3 років, рекомендаційні листи від профільних інституцій (нова вимога), знання української мови.

Експерти УКФ попередніх років можуть брати участь у конкурсі на загальних підставах.

На першому етапі конкурсного відбору, документи розглядає конкурсна комісія, яка може за необхідності викликати кандидатів на співбесіди та пропонувати тестові завдання. Після цього формується рейтинг, який затверджує Дирекція фонду та погоджує його Наглядова Рада. Як зазначив на прес-конференції пан Берковський, НР може також і відхиляти кандидатури експертів.

Директор УКФ також зауважив, що фонд має на меті створити нову програму з сертифікації експертів (за його словами, розроблена раніше програма у співпраці з Українським Католицьким Університетом вже втратила свою актуальність), але не зміг назвати термін, у який це має відбутися.

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.