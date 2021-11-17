Гостиний двір у Києві перетворять на громадський простір

Уперше в Україні історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян.

Міністерство культури та інформаційної політики має намір перетворити зруйнований Гостиний двір у Києві на сучасний громадський простір.

Уперше в Україні історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Йдеться не тільки про ремонт будівлі, а й про нове життя всієї Контрактової площі, повідомляє пресслужба Мінкультури.

До розробки концепції міністерство залучає експертів із різних сфер. Зокрема, реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади зберуться на семінарі "Гостиний двір: Фокус уваги - візія".

Наразі для підготовки до семінару фахівці ГО "Урбанина" аналізують транспортні та людські потоки на Контрактовій площі.

Також планують провести опитування киян та зокрема мешканців Подолу щодо їх бачення долі Гостиного двору.

Крім того, триває розробка проєкту протиаварійних робіт будівлі.

Гостиний двір на Контрактовій площі у Києві – це пам’ятка архітектури, збудована у ХІХ ст. Будівля є центральним елементом Пам'ятки архітектури і містобудування "Комплекс споруд Контрактової площі, Х – кінець XIX ст.", яка є однією з найдавніших площ Києва.

За часів президентства Віктора Януковича Гостиний двір планували перебудувати під торговельно-офісний центр. У лютому 2018 року Київський апеляційний господарський суд повернув будівлю Гостиного двору державі. Вона була передана в управління Фонду держмайна України. Проте протягом кількох років пам’ятка перебувала у занедбаному стані, а її подальша доля не була визначена.

Для збереження та реставрації споруди Міністерство культури та інформаційної політики вийшло з ініціативою присвоїти Гостиному двору статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Уряд прийняв відповідну постанову 19 травня 2021 року. Будівля була передана в управління Міністерству культури та інформаційної політики, її взято на баланс заповідника "Софія Київська".

Із 26 серпня Гостиний двір перебуває під державною охороною.