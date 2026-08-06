Фільм «По батькові» Марії Пономарьової увійшов до програми TIFF Short Cuts кінофестивалю у Торонто

На 51-му Міжнародному кінофестивалі у Торонто (TIFF) у конкурсній програмі короткого метру TIFF Short Cuts візьме участь фільм «По батькові» (Patronymic) української режисерки Марії Пономарьової. Про це повідомила команда фільму.

«По батькові» – це українсько-нідерландський автобіографічний фільм про режисерку Марію Пономарьову, яка більше 10 років живе за кордоном. Вона регулярно приїздить додому, аби знайти зниклу з міжнародних документів без її згоди та відома частину імені – по батькові «Володимирівна».

За словами режисерки, вона почала працювати над фільмом ще у 2021-му році.

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«Цей проєкт вже тоді мав досить актуальні феміністичний та постколоніальний аспекти. Тим часом почалося повномасштабне вторгнення, ситуація в світі в цілому загострилася, а моє життя перевернулося з ніг на голову. У подальшому фільм перевтілився в запрошення для глядачів і глядачок поміркувати над перетином особистого та політичного, мирного та охопленого війною, бюрократичного та глибоко ніжного», – ділиться Пономарьова.

За жанром команда фільму відностить стрічку до гібридного доку: у ній поєднані документальні кадри, архівні матеріали, офіційні документи, закадровий голос Пономарьової та ігрові реконструкції подій у купе нічного поїзда Укрзалізниці.

«Розповідаючи особисту історію в гібридному форматі, я прагну не лише створити фільм, який говоритиме про стирання та зникання імен, постколоніальну інерцію юридичної системи і бюрократичні обмеження, чи підкреслить гостроту туги за рідними під час повномасштабного вторгнення, але також запрошую у подорож, сповнену тепла та іронії», – додає Пономарьова.

Фільм спродюсувала нідерландська компанія Family Affair Films.

Фото: mdb.com постер фільму «The Betrayers»

Крім цього, як ідеться на сайті TIFF, у програмі Centerpiece покажуть канадсько-український повнометражний фільм «The Betrayers» (Зрадники) канадського режисера та письменника Девіда Безмозгіса.Копродюсери фільму – українці Анна Яценко та Володимир Яценко (ForeFilm) та канадійєць Білл Маркс.

«The Betrayers» – екранізація однойменного роману Безмозгіса, написаного у 2014-му році. Стрічка розповідає про колишнього ізраїльского політика та радянського дисидента. У Криму він зустрічає людину, яка його зрадила, і це змушує його знову зіткнутися з травмами минулого та порушує питання справедливості й прощення.

Цьогоріч кінофестиваль у Торонто триватиме з 10 до 20 вересня.

Про Марію Пономарьову:

Реклама українська режисерка;

випускниця режисерської майстерні Юрія Терещенка Київського університету ім. Карпенка-Карого;

у 2016 році закінчила магістерську програму Artistic Research in and through Film Нідерландської кіноакадемії в Амстердамі;

старша консультантка Європейської Асоціації Документалістів (DAE) та членкиня Європейської та Української Кіноакадемій;

режисерка короткометражних стрічок «9 травня» (2015) та «Три вікна на південний захід» (2023);

у 2024-му році на фестивалі HotDocs відбулась міжнародна премʼєра повнометражногодебютного фільму Пономарьової «Nice Ladies», стрічка також отримала Спеціальну відзнаку в конкурсі DOCU/Україна на DocudaysUA та була номінована на NHK Japan Prize та премію КІНОКОЛО в категорії «Відкриття Року»;

ігрові та документальні фільми, над якими Пономарьова працювала як режисерка, креативна продюсерка та сценаристка, показали на міжнародних кінофестивалях IDFA, DokLeipzig, Sarajevo FF, Sheffield DokFest, Chicago IFF, Clermont-Ferrand ISFF та інших.

Про Toronto International Film Festival: