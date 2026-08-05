ГогольFest анонсував центральну подію фестивалю

19 вересня о 20.30 на місці майбутнього Музею Революції Гідності на алеї Небесної Сотні відбудеться site-specific подія «Янголи Свободи», присвячена пам'яті Героїв Небесної Сотні. Як повідомили організатори, вона стане центральною подією цьогорічного міжнародного фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest.

Режисером події «Янголи Свободи» виступив засновник ГогольFest Владислав Троїцький. За його задумом, захід має на меті сакралізувати пам'ять Героїв, які втілили стійкість українського народу, і ритуалізувати локацію як місце Сили та Шани Небесної Сотні.

У коментарі Lb.ua Троїцький повідомив, що ідея події полягає в тому, аби віддати шану людям, які загинули за свободу України, та їхнім родинам, а також подарувати надію. «Ми сподіваємося та віримо, що «Янголи Свободи» допоможуть перемогти нам у цій складній війні», – каже Троїцький.

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У рамках заходу планують спеціальну музичну програму від Національного ансамблю солістів «Київська Камерата» та канадської диригентки Кері-Лінн Вілсон, а також виступ камерного хору«Київ».

Сцена, де перебуватимуть музиканти, нагадуватиме барикади. За задумом Троїцького, таке оформлення буде вказувати на війну та давати відчуття того, що українці продовжують боротьбу за свободу. Під час заходу покажуть відеоряд, який засвічуватиме навколишній простір: крони дерев, будівлі та сценічний екран. Як розповідає Троїцький, там транслюватимуть фотографії загиблих, а мерехтіння дерев даватиме відчуття того що, вони поруч.

«Ще ми, мабуть, додамо якісь елементи документальних кадрів з Майдану. Звісно, торкнемося і війни, яка зараз триває», – додає Троїцький.

Частиною події також стане візуальна інсталяція польського художника Ярека Кожяри зі ста трьохметрових квітів, що світяться. «Це будуть червоні маки. Вони вражають. Коли їх багато, це дійсно круто. У мене виник такий образ: зробити червоні маки у котловані, де буде будівля музею, – ділиться Троїцький. – Ці квіти, що розцвітають – як пам'ять, але одночасно й продовження життя».

Режисер також зазначив, що є задум створити скульптуру янгола, яка залишиться після фестивалю. Поки ця частина проєкту перебуває на стадії перемовин, тож деталі він не розголошує. «Думаємо зробити до початку будівництва постійний обʼєкт шани – янгола. Зараз домовляємося, може встигнемо», – ділиться Троїцький.

Про ГогольFest: