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На Венеційському кінофестивалі покажуть імерсивну інсталяцію українки Софії Булгакової

Робота мисткині передає досвід повномасштабного вторгнення за допомогою звуку.

CultHub
На Венеційському кінофестивалі покажуть імерсивну інсталяцію українки Софії Булгакової
За інсталяцію «Спомини» Булгакова отримала почесну відзнаку в конкурсі «State of the ART(ist)»
Фото: sophiabulgakova.com/spomyny/

З 2 до 12 вересня на 83-му Венеційському кінофестивалі показуватимуть імерсивну звукову інсталяцію «Спомини» української мисткині Софії Булгакової в рамках програми Venice Immersive у серії «Найкращі досвіди», повідомляє Divoche.Media.

«Спомини» – робота створена з десятків метрів ізоляційних труб, які за допомогою звуку передають досвід повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Булгакової, в основу лягли звукові артефакти як з особистим досвідом авторки про перебування за кордоном і поверненням додому, так і з колективними свідченнями та розмовами її друзів, родичів, незнайомців, записи з соціальних мереж та медіа про «миті надзвичайного в буденній реальності».

«Відкриваючи по одному каналу за раз і накладаючи звуки один на одного крізь труби, глядачі занурюються в нелінійну розповідь, зіткану з моїх інтимних переживань», – пояснює Булгакова.

Самі ізоляційні труби спершу були знайдені на суднобудівному заводі в Амстердамі у 2018 році, де працювали багато чоловіків з України. Тоді Булгакова зробила з таких труб подібну інсталяцію «Sonic Sprawl».

У 2025 році за інсталяцію «Спомини» Булгакова отримала почесну відзнаку в конкурсі «State of the ART(ist)» в рамках австрійського фестивалю цифрового мистецтва Ars Electronika. «State of the ART(ist)» присвячений митцям, які стикаються із загрозами життю через репресії, політичні переслідування, бойові дії, екологічні катастрофи, експлуатацію тощо.

Софія Булгакова – міждисциплінарна мисткиня з Одеси, яка нині проживає в Нідерландах. Вона працює з XR («Extended reality» – розширена реальність), штучним інтелектом, імерсивною інсталяцією, звуком та перформансом. У своїх роботах Булгакова досліджує тілесність, колективний досвід та культурну памʼять. Її роботи були представлені на виставках у Нідерландах, Німеччині, Чехії, Великій Британії, Австрії та інших країнах. 

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