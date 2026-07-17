На Венеційському кінофестивалі покажуть імерсивну інсталяцію українки Софії Булгакової

З 2 до 12 вересня на 83-му Венеційському кінофестивалі показуватимуть імерсивну звукову інсталяцію «Спомини» української мисткині Софії Булгакової в рамках програми Venice Immersive у серії «Найкращі досвіди», повідомляє Divoche.Media.

«Спомини» – робота створена з десятків метрів ізоляційних труб, які за допомогою звуку передають досвід повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Булгакової, в основу лягли звукові артефакти як з особистим досвідом авторки про перебування за кордоном і поверненням додому, так і з колективними свідченнями та розмовами її друзів, родичів, незнайомців, записи з соціальних мереж та медіа про «миті надзвичайного в буденній реальності».

«Відкриваючи по одному каналу за раз і накладаючи звуки один на одного крізь труби, глядачі занурюються в нелінійну розповідь, зіткану з моїх інтимних переживань», – пояснює Булгакова.

Самі ізоляційні труби спершу були знайдені на суднобудівному заводі в Амстердамі у 2018 році, де працювали багато чоловіків з України. Тоді Булгакова зробила з таких труб подібну інсталяцію «Sonic Sprawl».

У 2025 році за інсталяцію «Спомини» Булгакова отримала почесну відзнаку в конкурсі «State of the ART(ist)» в рамках австрійського фестивалю цифрового мистецтва Ars Electronika. «State of the ART(ist)» присвячений митцям, які стикаються із загрозами життю через репресії, політичні переслідування, бойові дії, екологічні катастрофи, експлуатацію тощо.

Софія Булгакова – міждисциплінарна мисткиня з Одеси, яка нині проживає в Нідерландах. Вона працює з XR («Extended reality» – розширена реальність), штучним інтелектом, імерсивною інсталяцією, звуком та перформансом. У своїх роботах Булгакова досліджує тілесність, колективний досвід та культурну памʼять. Її роботи були представлені на виставках у Нідерландах, Німеччині, Чехії, Великій Британії, Австрії та інших країнах.