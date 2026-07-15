Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

У Швеції вийде переклад книги «Гра в перевдягання» Артема Чеха

У вересні у шведському видавництві Erzatz вийде книга українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха «Гра в перевдягання». Про це повідомив автор у Facebook.

CultHub
У Швеції вийде переклад книги «Гра в перевдягання» Артема Чеха
Обкладинка шведського видання

«Гра в перевдягання» – збірка короткої фронтової автобіографічної прози, написаної у 2022-2025 роках. 

«Перевдягання» – головна метафора книги, що символізує людину, яка одягає військову форму, але водночас втрачає частину своєї ідентичності. Твори досліджують внутрішні трансформації героя, який сповнений страхами та сумнівами. Ця книга – продовження «Точки нуль» (2017) Чеха про досвід служби в Збройних Силах України у 2015-2016 роках. 

В Україні вона опублікована видавництвом Meridian Czernowitz у 2025 році. Над перекладом для шведського видання працював Давід Шибека.

«Ця робота дозволила мені по-новому подивитися на певні деталі, закладені сенси чи алюзії у тексті. Бо не все, що очевидно нам очевидно їм. Навіть тим, хто не так далеко від української теми. Словом, з кожним перекладом автор отримує нове прочитання власних текстів», – поділився Чех.

У Швеції книга вже є в передпродажі за 33 євро.

Артем Чех – український письменник та військовослужбовець. Автор книг «Район "Д"» (2019), «Хто ти такий?» (2021), «Пісня відкритого шляху» (2024), тощо. Лауреат літературної премії Гоголя (2018), літературної премії Джозефа Конрада Джозефа Конрада (2019), польської премії Ришарда Капустинського за літературний репортаж (2019), а також премії «Книга року ВВС» (2021). 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies