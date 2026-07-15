У Швеції вийде переклад книги «Гра в перевдягання» Артема Чеха

У вересні у шведському видавництві Erzatz вийде книга українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха «Гра в перевдягання». Про це повідомив автор у Facebook.

«Гра в перевдягання» – збірка короткої фронтової автобіографічної прози, написаної у 2022-2025 роках.

«Перевдягання» – головна метафора книги, що символізує людину, яка одягає військову форму, але водночас втрачає частину своєї ідентичності. Твори досліджують внутрішні трансформації героя, який сповнений страхами та сумнівами. Ця книга – продовження «Точки нуль» (2017) Чеха про досвід служби в Збройних Силах України у 2015-2016 роках.

В Україні вона опублікована видавництвом Meridian Czernowitz у 2025 році. Над перекладом для шведського видання працював Давід Шибека.

«Ця робота дозволила мені по-новому подивитися на певні деталі, закладені сенси чи алюзії у тексті. Бо не все, що очевидно нам очевидно їм. Навіть тим, хто не так далеко від української теми. Словом, з кожним перекладом автор отримує нове прочитання власних текстів», – поділився Чех.

У Швеції книга вже є в передпродажі за 33 євро.

Артем Чех – український письменник та військовослужбовець. Автор книг «Район "Д"» (2019), «Хто ти такий?» (2021), «Пісня відкритого шляху» (2024), тощо. Лауреат літературної премії Гоголя (2018), літературної премії Джозефа Конрада Джозефа Конрада (2019), польської премії Ришарда Капустинського за літературний репортаж (2019), а також премії «Книга року ВВС» (2021).