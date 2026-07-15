У Музеї архітектури та культурної спадщини Франції (Cité de l’architecture et du patrimoine) в Парижі відкрилась виставка «Спадщина, що чинить опір. Від Тімбукту до Одеси» про руйнування цінних архітектурних споруд унаслідок воєн, повідомляє перша леді України Олена Зеленська.

Одним з ключових експонатів виставки «Спадщина, що чинить опір. Від Тімбукту до Одеси» архітектурного музею в Парижі став Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Він зазнав значних руйнувань внаслідок російської атаки 2023 року.

Експозиція складається з трьох послідовних розділів – про руйнування архітектурної спадщини внаслідок війни, їхній захист та реконструкцію. Одеський собор представили в першому розділі з назвою «Стирання».

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«Те, що українці щодня бачать на власні очі, і те, що хоча б на фото мусить побачити більш безпечна Європа. Наші музеї, бібліотеки, театри, храми», – написала Зеленська.

Другий розділ експозиції – «Опір». Він розповідає про спротив руйнуванню, який чинять не лише великі міжнародні інституції, а й громадські організації та обʼєднання.

«Експозиція показує, як українці захищають цінні об’єкти мішками з піском та евакуюють колекції», – додала Зеленська.

Останній розділ називається «Відновлення». Він демонструє, як за допомогою технологій 3D-сканування фіксують руйнування. Як зазначають на сайті музею, відновлення виходить поза межі матеріальної реконструкції. Йдеться також про відновлення суспільства, зв’язків, передачу знань та закріплення пам’яті. А культурна спадщина стає інструментом осмислення спільного майбутнього.

Олена Зеленська наголосила на залученні музею до збереження української спадщини, зокрема через Освітньо-дослідницький проєкт Школи Шайо, що об’єднує українських та європейських фахівців навколо архітектурних скарбів чорноморського узбережжя.

Спасо-Преображенський кафедральний собор був зведений наприкінці XVIII – початку XIX століть. Він належить до державного реєстру памʼяток місцевого значення України. 23 липня 2023 році будівля зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки. У серпні того ж року Офіс прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні заявив, що країна планує зробити внесок у його відновлення.

Cité de l’architecture et du patrimoine – найбільший у світі архітектурний музей. Він розташований у північно-східному крилі Палацу Шайо. Музей обʼєднує декілька інституцій, серед яких – музей французьких пам’яток архітектури та Школа Шайо – навчальний заклад, що спеціалізується на архітектурі та збереженні культурної спадщини.