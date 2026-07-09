У Польщі вийшла українсько-польська збірка Галини Крук «Світло аварійне»

Українсько-польська білінгва «Світло аварійне» поетки Галини Крук вийшла серії Бібліотека української поезії «Перед лицем війни». Над польськими перекладами працював Богдан Задура. Книжковий проєкт реалізує Фундація «Пограниччя».

Як зазначається в описі до книги, авторка «не уникає складних тем, але подає їх із чуйністю, яка дозволяє читачеві безпечно зануритися в роздуми. Це поезія, яка заспокоює, надихає та змушує замислитися над тим, що справді важливо».

Авторка використовує пряму, сувору мову, позбавлену зайвих прикрас, що підсилює емоційну силу висловлювання. Галина Крук часто відмовляється від традиційних метафор на користь конкретних образів і майже репортерського опису реальності.

Галина Крук – авторка кількох поетичних збірок, учасниця багатьох українських та міжнародних літературних фестивалів у різних країнах світу, а також поетичних аудіо-візуальних проектів Sintezia (спільно з литовцями), SWIЖЕ (спільно зі шведами), «Пісні країни OS» (спільно з Юрком Іздриком та формацією «Куб»), «Співіснування» (спільно з О. Хорошком та Р. Бардуном). Твори перекладені більше, ніж на 20 мов.

Богдан Задура – перекладач з української мови на польську, письменник і літературний критик. Автор двадцяти п’яти книжок поезії та понад десятка томів есеїв і прози. Багаторічний редактор квартальника Akcent, від 2004 року – головний редактор місячника Twórczośc. Лауреат премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу за 2021 рік.