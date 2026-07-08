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Фотографка Олена Окунькова з Харкова отримала відзнаку журі Openfolio в Бельгії

До участі долучилися ще четверо українських фотографів та фотографок.

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Фотографка Олена Окунькова з Харкова отримала відзнаку журі Openfolio в Бельгії
Фото: Institut ukrainien en France

Журі шостого випуску Openfolio, огляду портфоліо молодих фотографів, що відбувається у бельгійському місті Турне, відзначило українську фотографку Олену Окунькову за її портфоліо «Portrait of a Migrant» («Портрет Мігранта»), повідомляє Український інститут у Франції.

«Цей проєкт досліджує питання ідентичності через зв’язок людини з предметами. Коли я виїхала за кордон, я пережила досвід численних переїздів і зібрала речі зі свого дому в Харкові. Вони не мають практичної користі, але залишаються носіями пам’яті. Цей досвід змусив мене замислитися над тим, які предмети інші українці беруть із собою та які історії вони зберігають», – ділиться Окунькова.

Роботи з проєкту Олени Окунькової «Портрет Мігранта»
Фото: Олена Окунькова
Роботи з проєкту Олени Окунькової «Портрет Мігранта»

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Портфоліо-ревʼю тривало протягом двох днів у Будинку культури в Турне (Бельгія). У ньому взяли участь 23 відібраних фотографів та фотографок. Загалом було обрано 5 лавреатів та лавреаток, які переосмислюють способи дивитися на світ, розповідати історії та зберігати пам’ять про них.

Окрім Окунькової, також були представлені роботи чотирьох інших українських митців та мисткинь:

  • Павла Яремака;
  • Юлії Кругової;
  • Вероніки Іванової;
  • Анастасії Лелюк.

Як зазначається, це перша участь українців та українок у цій події. Вона ініційована в результаті співпраці Інституту фотографії (організатора Openfolio) з ЄрміловЦентром та MYPH («Mykolayiv Young Photography» – незалежна школа концептуальної та артфотографії).

Олена Окунькова – українська фотографка родом із Харкова. Нині вона живе, навчається і працює в Чехії. У своїй практиці поєднує документальну, експериментальну та fashion-фотографію, а також досліджує соціальні теми й звертається до самоосмислення.

Openfolio – це міжнародна програма перегляду портфоліо, ініційована Інститутом фотографії для фотографів регіону О-де-Франс та Бельгії. Участь українців стала можлива завдяки підтримці Французького інституту та Українського інституту в межах Сезону України у Франції. 

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