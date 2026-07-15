Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
ГоловнаКультура

Бережна: З 1 січня наступного року працівникам культури суттєво підвищать зарплати

Оклади для більшості з них зростуть на 70%.

Бережна: З 1 січня наступного року працівникам культури суттєво підвищать зарплати
очільниця Міністерства культури Тетяна Бережна
Фото: Тетяна Бережна

Уряд ухвалив рішення підвищити посадові оклади працівників державних та комунальних закладів культури, а також Українського культурного фонду й Українського інституту книги. 

Про це повідомила очільниця Міністерства культури Тетяна Бережна

З 1 січня 2027 року оклади для більшості з них зростуть на 70%. Для окремих категорій працівників, які вже мають коефіцієнти підвищення, виплати збільшать на 40%.

Реклама

Загалом це рішення покращить умови оплати праці для понад 118 тисяч працівників культури по всій Україні, додала Бережна.

Тарифні розряди у культурній сфері не змінювали ще з 2009 року. Через це працівники з 1 по 14 тарифний розряд отримували практично однакову оплату на рівні мінімальної заробітної плати, попри різну кваліфікацію чи досвід, пояснила посадовиця.

За даними Держстату, у 2025 році середня зарплата у бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури становила 22 721 гривню, тоді як середня зарплата в українській економіці загалом досягла 39 758 гривень. Така різниця призводила до постійного відтоку кваліфікованих кадрів.

Бережна запевнила, що підвищення окладів стане першим етапом реформи. Надалі відомство планує перейти до нової системи, за якої розмір винагороди безпосередньо залежатиме від професійності, рівня відповідальності і результатів роботи кожного працівника.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies