Бережна: З 1 січня наступного року працівникам культури суттєво підвищать зарплати

Оклади для більшості з них зростуть на 70%.

Уряд ухвалив рішення підвищити посадові оклади працівників державних та комунальних закладів культури, а також Українського культурного фонду й Українського інституту книги.

Про це повідомила очільниця Міністерства культури Тетяна Бережна.

З 1 січня 2027 року оклади для більшості з них зростуть на 70%. Для окремих категорій працівників, які вже мають коефіцієнти підвищення, виплати збільшать на 40%.

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Загалом це рішення покращить умови оплати праці для понад 118 тисяч працівників культури по всій Україні, додала Бережна.

Тарифні розряди у культурній сфері не змінювали ще з 2009 року. Через це працівники з 1 по 14 тарифний розряд отримували практично однакову оплату на рівні мінімальної заробітної плати, попри різну кваліфікацію чи досвід, пояснила посадовиця.

За даними Держстату, у 2025 році середня зарплата у бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури становила 22 721 гривню, тоді як середня зарплата в українській економіці загалом досягла 39 758 гривень. Така різниця призводила до постійного відтоку кваліфікованих кадрів.

Бережна запевнила, що підвищення окладів стане першим етапом реформи. Надалі відомство планує перейти до нової системи, за якої розмір винагороди безпосередньо залежатиме від професійності, рівня відповідальності і результатів роботи кожного працівника.