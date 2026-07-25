Зеленський у зверненні: Путін готується до нової мобілізації та хоче залучити ще 30 тисяч військових із КНДР

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані про плани Росії на осінь. За його словами, вони не передбачають завершення війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Кремль готує умови для розширення мобілізації. Він навів дані розвідки, згідно з якими, за неповних сім місяців 2026 року до російської армії набрали 221 тисячу людей. Водночас втрати російських військ за цей період становили майже 225,5 тисячі осіб. Із них 131 тисяча загиблих і майже 93 тисячі поранених.

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Президент зазначив, що Володимир Путін намагається приховати підготовку до нової мобілізації, але фактично готується залучити до війни нових людей.

Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами має посилити тиск на Росію, щоб змусити її думати про завершення війни, а не про нову мобілізацію.

«Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це», – додав глава держави.

Також, за словами президента, Росія поглиблює військову співпрацю з Північною Кореєю. За даними української розвідки, Москва хоче залучити ще 30 тисяч північнокорейських військових. Для їхнього прийому з червня готують інфраструктуру у Воронезькій області.

«Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї», – наголосив глава держави.

Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Україна буде протидіяти, йдеться у зверненні президента.