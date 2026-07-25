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Росія двічі атакувала цивільне судно з зерном на виході з порту Одещини, є зниклі безвісти

Фахівці змогли врятувати сімох членів екіпажу і українського лоцмана.

Росія двічі атакувала цивільне судно з зерном на виході з порту Одещини, є зниклі безвісти
Ракетний удар по одному портів Одещини, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Мінвідновлення

Російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау під час його виходу з порту на Одещині. 

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Судно перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Унаслідок влучань на балкері спалахнула пожежа. Фахівці вже врятували сімох членів екіпажу і українського лоцмана, однак ще двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

У міністерстві наголосили, що це черговий свідомий удар росіян по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. 

  • Днями міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в українські порти тимчасово не заходять іноземні судна, аби не потрапити під російський обстріл. 
  • Фідерний оператор компанії «Мерск Україна» повідомив, що тимчасово зупинив сервіс до України через Чорноморський рибний порт.
  • Нещодавно Росія завдала удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.
  • Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що за кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули й отримали поранення. Наразі чорноморським морським коридором України не пройшло жодне судно — і це в пік збору врожаю.
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