Росія двічі атакувала цивільне судно з зерном на виході з порту Одещини, є зниклі безвісти

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Російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау під час його виходу з порту на Одещині.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Судно перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Унаслідок влучань на балкері спалахнула пожежа. Фахівці вже врятували сімох членів екіпажу і українського лоцмана, однак ще двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

У міністерстві наголосили, що це черговий свідомий удар росіян по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству.