Росія двічі атакувала цивільне судно з зерном на виході з порту Одещини, є зниклі безвісти

Російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау під час його виходу з порту на Одещині.
Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Судно перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.
Унаслідок влучань на балкері спалахнула пожежа. Фахівці вже врятували сімох членів екіпажу і українського лоцмана, однак ще двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.
У міністерстві наголосили, що це черговий свідомий удар росіян по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству.
- Днями міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в українські порти тимчасово не заходять іноземні судна, аби не потрапити під російський обстріл.
- Фідерний оператор компанії «Мерск Україна» повідомив, що тимчасово зупинив сервіс до України через Чорноморський рибний порт.
- Нещодавно Росія завдала удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.
- Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що за кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули й отримали поранення. Наразі чорноморським морським коридором України не пройшло жодне судно — і це в пік збору врожаю.