Консерватори у Європарламенті втратили польського голову партії

Матеуш Моравецький більше не буде очолювати праві сили в Європі.

Партія Європейських консерваторів та реформістів отримає нового голову після того, як з посади очільника пішов колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як пише "Європейська правда", зміна керівника партії пов'язана з тим, що Моравецький вийшов зі складу польської політсили "Право і справедливість", представленої у фракції консерваторів в Європарламенті. Це сталося на тлі розколу у лавах "ПіС", що практично унеможливлює повернення правих до влади у сусідній до нас державі.

Моравецький очолював європейських консерваторів із січня 2025 року, замінивши на цій посаді прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Виконувачем обов'язків лідера буде Карло Фіданца, який вже розпочав процедуру обрання нового голови.

Конфлікт Моравецького з лідером "ПіС" Ярославом Качинським стався на тлі відмови визначити його кандидатом у прем'єри від партії на наступних виборах до Сейму. До колишнього голови уряду почали переходити проукраїнські праві, які сподіваються, що нова партія Моравецького дотримуватиметься менш українофобної риторики.