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Reuters: Іран відкинув план спільного управління Ормузькою протокою, запропонований Оманом

У Тегерані кажуть, що пропозиція нереалістична.

Reuters: Іран відкинув план спільного управління Ормузькою протокою, запропонований Оманом
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Іран відмовився підтримати запропонований Оманом план спільного регіонального управління Ормузькою протокою. Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовця Ірану.

За словами джерела, пропозиція не має шансів на реалізацію. Іран також не підтримує модель рівного розподілу контролю між двома країнами, оскільки вона не відповідає його інтересам.

Напередодні Reuters повідомляло, що країни Перської затоки підтримали ініціативу Оману. Вона передбачала спільне управління протокою та добровільні внески від судноплавних компаній. За ці кошти мали фінансувати навігацію, пошуково-рятувальні операції і захист довкілля.

Іранський посадовець також заявив, що США та Саудівська Аравія нібито тиснуть на Оман, щоб той погодився на «нереалістичні плани». Тегеран наполягає, що весь вхід до Ормузької протоки та частина виходу мають перебувати під іранським контролем.

  • Після 13 діб безперервних атак Дональд Трамп наказав призупинити удари по Ірану. Саме в цей час до Тегерану прибула делегація з Оману на переговори.
  • Проте згодом Іран заявив, що не звертався до Сполучених Штатів із проханням відновити переговори та продовжує контролювати Ормузьку протоку.
  • Ормузька протока з'єднує Перську затоку з Індійським океаном. Через неї проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти. Після початку війни судноплавство в протоці суттєво ускладнилося, а контроль над нею став одним із ключових питань у протистоянні між Іраном і США.
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