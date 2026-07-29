Reuters: Іран відкинув план спільного управління Ормузькою протокою, запропонований Оманом

Іран відмовився підтримати запропонований Оманом план спільного регіонального управління Ормузькою протокою. Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовця Ірану.

За словами джерела, пропозиція не має шансів на реалізацію. Іран також не підтримує модель рівного розподілу контролю між двома країнами, оскільки вона не відповідає його інтересам.

Напередодні Reuters повідомляло, що країни Перської затоки підтримали ініціативу Оману. Вона передбачала спільне управління протокою та добровільні внески від судноплавних компаній. За ці кошти мали фінансувати навігацію, пошуково-рятувальні операції і захист довкілля.

Іранський посадовець також заявив, що США та Саудівська Аравія нібито тиснуть на Оман, щоб той погодився на «нереалістичні плани». Тегеран наполягає, що весь вхід до Ормузької протоки та частина виходу мають перебувати під іранським контролем.