ООН внесла збройні сили РФ до «чорного списку» за сексуальне насильство під час війни в Україні

ООН офіційно внесла російські збройні та безпекові сили до «чорного списку» за сексуальне насильство під час війни в Україні, повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

“У щорічній доповіді Організації Об’єднаних Націй щодо сексуального насильства в умовах конфлікту російські збройні та безпекові сили вперше офіційно внесені до переліку сторін, відповідальних за сексуальне насильство під час війни”, – написав Лубінець.

Він зазначив, що у доповіді ООН наголошується, що організації вдалося верифікувати 310 випадків сексуального насильства повʼязано з конфліктом на території росії та тимчасово окупованих територіях України щодо військовополонених та цивільних утримуваних осіб. Переважна більшість постраждалих — чоловіки.

Реклама

Також у документі зазначено, що російська влада систематично відмовляє у доступі міжнародним моніторинговим механізмам ООН, що суттєво ускладнює перевірку всіх фактів та встановлення повного масштабу злочинів.

Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, яке системно застосовується російськими окупаційними силами, є тяжким воєнним злочином та грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Як зазначив Лубінець, йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних.

Лубінець наголосив, що факт офіційного внесення російських силових структур до «чорного списку» ООН є важливим міжнародним визнанням відповідальності російської федерації за ці злочини. Водночас, за його словами, цього недостатньо без подальших рішучих кроків міжнародної спільноти.

Омбудсман України наголошує на необхідності: