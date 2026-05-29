Ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки.

Дрони ГУР блокують ворожу логістику сухопутним коридором «Крим-Донецьк».

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

«Майстри підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують блокувати сухопутний коридор “Крим–Донецьк” і спопеляти техніку російських загарбників у глибокому тилу», – розповіли там.

Ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки.