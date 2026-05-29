ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: у Росії пафосно відсвяткували 10-річчя “Юнармії” – конвеєру з підготовки гарматного м’яса для воєн

Фото: Центр протидії дезінформації

У Росії влаштували масштабне святкування на честь 10-річчя дитячої парамілітарної організації “Юнармія”. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Розмах святкування чітко вказує на високий пріоритет цього руху для Кремля.

Заходи відбулися з особливим пропагандистським шиком: великий концерт за участю відомих російських артистів. Організація отримала численні офіційні привітання від топових кремлівських чиновників та лідера Володимира Путіна.

“Але за всім цим пафосом намагаються сховати суть цієї організації – це цинічний конвеєр з підготовки гарматного м'яса для майбутніх воєн кремля”, – зазначили у ЦПД. 

Організація є ключовим інструментом тотальної мілітаризації, через який Кремль насильно та маніпулятивно втягує мільйони дітей у всій РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Замість нормального дитинства неповнолітнім прищеплюють культ війни та готують до служби в армії держави-агресора.

  • Центр також повідомляв, що Кремль через програми “Юнармії” примусово вербує українських підлітків на ТОТ та залучає їх до пропаганди, що є порушенням міжнародного права.
