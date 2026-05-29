Заходи відбулися з особливим пропагандистським шиком: великий концерт за участю відомих російських артистів.

У Росії влаштували масштабне святкування на честь 10-річчя дитячої парамілітарної організації “Юнармія”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Розмах святкування чітко вказує на високий пріоритет цього руху для Кремля.

Реклама

Заходи відбулися з особливим пропагандистським шиком: великий концерт за участю відомих російських артистів. Організація отримала численні офіційні привітання від топових кремлівських чиновників та лідера Володимира Путіна.

“Але за всім цим пафосом намагаються сховати суть цієї організації – це цинічний конвеєр з підготовки гарматного м'яса для майбутніх воєн кремля”, – зазначили у ЦПД.

Організація є ключовим інструментом тотальної мілітаризації, через який Кремль насильно та маніпулятивно втягує мільйони дітей у всій РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Замість нормального дитинства неповнолітнім прищеплюють культ війни та готують до служби в армії держави-агресора.