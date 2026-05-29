У Росії влаштували масштабне святкування на честь 10-річчя дитячої парамілітарної організації “Юнармія”.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Розмах святкування чітко вказує на високий пріоритет цього руху для Кремля.
Заходи відбулися з особливим пропагандистським шиком: великий концерт за участю відомих російських артистів. Організація отримала численні офіційні привітання від топових кремлівських чиновників та лідера Володимира Путіна.
“Але за всім цим пафосом намагаються сховати суть цієї організації – це цинічний конвеєр з підготовки гарматного м'яса для майбутніх воєн кремля”, – зазначили у ЦПД.
Організація є ключовим інструментом тотальної мілітаризації, через який Кремль насильно та маніпулятивно втягує мільйони дітей у всій РФ та на тимчасово окупованих територіях України.
Замість нормального дитинства неповнолітнім прищеплюють культ війни та готують до служби в армії держави-агресора.
- Центр також повідомляв, що Кремль через програми “Юнармії” примусово вербує українських підлітків на ТОТ та залучає їх до пропаганди, що є порушенням міжнародного права.